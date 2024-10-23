美國務卿布林肯訪以色列特拉維夫 火箭彈來襲觸發空襲警報

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天訪問以色列城市特拉維夫（Tel Aviv）時，火箭彈來襲觸發了空襲警報，以色列軍方表示，該國空軍擊落2枚來自黎巴嫩的火箭彈。

路透社報導，在布林肯下榻的飯店，一些美國國務院高級官員和隨行記者在警報響起時，與其他飯店住客和員工一同趕往樓下的避難所。

以軍表示，在擊落火箭彈前不久，以色列部隊還攔截了2架從東方發射、瞄準紅海港口城市埃拉特（Eilat）的無人機。

目前沒有無人機或火箭彈攻擊造成的傷亡通報。

親伊朗的「伊拉克伊斯蘭反抗軍」（IslamicResistance in Iraq）聲稱今天兩次使用無人機襲擊埃拉特，並擊中了「重要」目標。

商品推薦