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以哈戰爭讓加薩經濟「徹底崩潰」 停火後需要350年才能復原

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加薩經濟要350年才能恢復到以哈戰爭之前的水準。美聯社
加薩經濟要350年才能恢復到以哈戰爭之前的水準。美聯社

英國衛報報導，根據聯合國貿易和經濟發展委員會的一份報告，以色列哈瑪斯之間長達一年多的戰爭使加薩的經濟「徹底崩潰」，需要350年才能恢復到以哈戰爭之前的水準。

根據上述已提交給聯合國大會有關戰爭經濟代價的報告，自去年10月7日以來，加薩殘存的經濟和基礎設施已被摧毀殆盡。戰前就疲軟的經濟活動現在陷入停滯，僅在嚴重缺水、缺電、缺燃料，及取得管道嚴重受限的情況下，提供最低限度的人道主義醫療和食品服務。

加薩的建築業產出銳減96%，農業產出減少93%，製造業產出減少92%，服務業產出減少 76%。2024年第1季的失業率達到81.7%，可能因軍事行動持續而惡化或持續。

該報告說，「達成停火後，要想恢復2007至2022年的增長趨勢，加薩要350年才能將國內生產總值（GDP）提高到2022年的水準」。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 戰爭 經濟發展 聯合國

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