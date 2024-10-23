布林肯籲以色列實現加薩停火 允人道援助通行

美國國務卿布林肯今天再次敦促以色列領袖致力實現加薩停火；值此之際，加薩北部戰火肆虐、民眾亟需援助，而以色列正持續對黎巴嫩發動攻擊。

自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）一年多前攻擊以色列，掀起加薩戰爭以來，這是布林肯第11次中東行，同時也是自上個月以色列和伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）衝突升高以來，他首訪中東。

布林肯告訴以色列領導人，以軍上週擊斃哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar），為加薩停火和釋放以色列人質提供一個「機會」。

布林肯在特拉維夫（Tel Aviv）會見以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）時表示：「我深信，辛瓦之死確實創造了一個重要機會，讓以色列人質返家、結束戰爭，並確保以色列的安全。」

布林肯稍早在耶路撒冷與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談時，施壓以方允許更多援助進入受圍困的巴勒斯坦領土，而外界越來越擔心，以色列對難以到達的加薩北部發動大規模攻擊，導致數以萬計平民受困。

華府警告，如果以色列未迅速改善讓人道援助進入加薩地區，美國可能會暫停向以色列提供部分軍事援助。

在布林肯造訪中東之際，以色列正在權衡如何回應伊朗在10月1日的飛彈攻擊。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）告訴布林肯，以色列「在襲擊伊朗後」期待獲得華府支持。

布林肯再次呼籲在黎巴嫩問題上達成「外交解決方案」，並遵守2006年結束以色列與真主黨最後一場戰爭的聯合國決議。

一名美國官員表示，在訪問以色列之後，布林肯明天將造訪沙烏地阿拉伯，由於行程安排問題，布林肯在最後一刻改變了前往約旦的計畫。

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