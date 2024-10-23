130萬人流離失所 黎巴嫩：每月安置費達80億元
黎巴嫩負責協調危機應變的部長雅新今天表示，黎巴嫩每月需要超過2.5億美元（約新台幣80億元），來協助130萬名因以軍攻擊而流離失所的民眾。
雅新（Nasser Yassin）告訴路透社，黎巴嫩有130萬人被迫離開家園，暫住在公共建築或親屬家中，在民間機構與國際援助之下，政府的因應措施僅能滿足20%民眾的需求。
雅新指出，隨著每天一波波空襲，愈來愈多人被迫離開家園，這類需求恐持續攀升，黎巴嫩政府正想方設法安置他們，「我們每月需要2.5億美元」，來因應流離失所民眾對於基本飲食、衛生與教育服務的需求。
學校、老舊屠宰場、生鮮市場、空置的建築群等場所都被改造成集中避難所。雅新說：「我們正在改造一切，改造所有公共建築…要做的事情還很多。」
以黎衝突爆發前，雅新的正式職務為環境部長，負責防範森林大火，如今他大部分時間都和危機小組待在政府總部裡工作。
危機小組成員包括黎巴嫩部會、聯合國開發計畫署（UNDP）和黎巴嫩紅十字會（Lebanese Red Cross），他們正在規劃為期4到6個月的救援行動，但雅新希望這場戰爭能早點結束。
法國24日將就黎巴嫩危機舉行國際會議，雅新告訴路透社，他將在會議中強調「我們今天就需實現停火，我們需要國際社會裡每一位成員，至少這一次…勇敢站出來說出現況…一個聯合國的成員國正以黎巴嫩有史以來見過最具侵略性的手段，對一個小國發動戰爭。這應該是我們要傳遞的訊息。」
雅新說，如果流離失所的人數持續增加，黎巴嫩將無法阻止非法移民湧入歐洲的可能性。
法國24日將在首都巴黎舉辦「支持黎巴嫩人民與主權國際會議」（International Conference in Support ofLebanon’s People and Sovereignty），盼凝聚國際社會力量，回應黎巴嫩人民對保護和緊急援助的需求。
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