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以軍持續打擊真主黨 發撤離令後隨即空襲貝魯特南郊

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導
以色列與真主黨的戰爭持續，以色列對貝魯特南郊傑納發動空襲，次日，當地民眾檢視廢墟。 法新社
以色列與真主黨的戰爭持續，以色列對貝魯特南郊傑納發動空襲，次日，當地民眾檢視廢墟。 法新社

以色列軍方今天呼籲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區的居民，在以軍針對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）位於當地的設施採取軍事行動前撤離，不久後就發生空襲。

法新社報導，以軍阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群平台X寫道：「為了您和家人的安全，您必須立即從這些建築物和周邊設施撤離，移動到至少500公尺外的地方。」貼文並附上一張地圖，上面標有即將被攻擊的2棟建築物。

法新社攝影記者隨後表示，以色列對貝魯特南郊發動空襲；黎巴嫩「國家通訊社」（NNA）則報導，以色列派飛機發動襲擊。

以色列警告民眾撤離後，記者們趕忙離開真主黨發言人亞飛（Mohammed Afif）在當地舉行的記者會，幾分鐘後就發生空襲。

真主黨今天宣稱為上週以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）住所遭遇無人機攻擊負責。亞飛告訴媒體記者，真主黨「宣布為塞沙里亞（Caesarea）行動…針對內唐亞胡的攻擊負起全部、完整且專屬的責任」。

真主黨也提到，在以色列上週的襲擊前，其金融機構Al-Qard al-Hassan已採取所有必要預防措施，承諾「履行對儲戶的義務」。

亞飛說道，這家企業「已預料到此類…侵略行為，並已採取一切預防措施，將竭盡所能履行對儲戶的義務」。

以軍今天稍早還說，已連夜襲擊數個真主黨的武器儲存設施和指揮中心，包括位於貝魯特的一座重要海軍基地。

以軍發布聲明表示：「（攻擊）貝魯特的目標包括真主黨海軍單位的核心基地，該基地存放著軍用快艇、設有訓練中心和進行實驗的區域。」

另一方面，黎巴嫩衛生部今天表示，以軍前一晚對貝魯特南部鄰近拉菲克哈里里醫院（Rafik Hariri Hospital）的地點發動空襲，造成13人喪生，其中包括1名兒童，將先前公布的4死上調。

黎巴嫩衛生部指出，這場空襲還導致57人受傷。拉菲克哈里里醫院距離市中心數公里，是黎巴嫩最大的公共衛生機構。

以色列 伊朗

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