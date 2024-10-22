黎巴嫩首都遭轟 真主黨：已對以軍情報、海軍基地發動攻擊

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今天表示，已對以色列位於特拉維夫郊區的據點發動攻擊，其中包括一處情報基地，並向以色列北部海法的海軍基地發射火箭。

真主黨對以色列發動這波攻擊前，黎巴嫩官方媒體曾報導，以軍對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部及周邊地區展開猛烈轟炸。當局表示，以軍這次攻擊地點鄰近黎巴嫩最大公立醫院，造成1名兒童在內共4人死亡。

真主黨在聲明中表示，其戰士向「8200軍情部隊的格利洛特基地（Glilot base）」發射一連串火箭彈，並聲稱前天晚上也對同一基地發動類似攻擊。

真主黨指出，今天還對特拉維夫郊區（Tel Aviv）的另一處以軍據點發射火箭，並向「海法（Haifa）西北部的斯特拉馬瑞斯（Stella Maris）海軍基地」發射一連串火箭彈。海法是位於以色列北部的沿海城市。

以色列軍方在聲明中表示，以色列中部的空襲警報響起後，「偵測到約5枚從黎巴嫩發射的火箭」，其中多數已被攔截。

以軍也表示，隨著北加利利區（Galilee）和戈蘭高地（Golan Heights）北部警報大作，約偵測到15枚從黎巴嫩發射的火箭，其中部分被攔截，其餘則落在開放區域。

以軍表示，暫未獲報有人員傷亡。

以色列軍方昨天指出，將持續炮轟真主黨在黎巴嫩的據點。軍方表示，過去24小時已針對300個目標展開攻擊，其中部分是與真主黨有關的金融公司。

一名黎巴嫩安全官員告訴法新社，由於以色列攻擊的地點靠近貝魯特唯一國際機場的主要跑道，昨晚迫使黎巴嫩國家航空公司的航班更換降落跑道。

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