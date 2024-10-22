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美國務卿布林肯推動加薩停火 以哈開戰後第11度訪中東

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導

美國國務卿布林肯為推動加薩走廊停火，於今天抵達以色列，將與以色列總理尼坦雅胡會談。一名美國官員說，布林肯23日也將訪問約旦。

法新社報導，這是巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）一年多前攻擊以色列引爆加薩走廊（GazaStrip）戰爭後，布林肯（Antony Blinken）第11次訪問中東，也是以色列上月底與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）升高衝突以來的第一次。

布林肯預計會跟尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其他以色列高官見面。值此之際，以色列正在衡量如何回應伊朗10月1日的飛彈攻擊。

在布林肯飛抵以色列前，一名官員稍早在他的專機上表示，布林肯預計將在中東訪問直到25日，他在這趟訪問都會談到如何消弭歧見，讓打了一年的加薩戰爭達成停火。

這名按照慣例要求匿名的官員說，布林肯也將討論加薩衝突後治理計畫的初步概要。

這名官員說，布林肯也打算與以色列談到預計對伊朗發動的軍事攻擊，並勸阻任何大規模提高區域衝突的舉動，另將與約旦官員討論向加薩走廊提供人道援助。

以色列日前擊斃了哈瑪斯領袖辛瓦（YahyaSinwar），而美國官員曾稱辛瓦提出拒不讓步的要求。在美國總統大選登場的兩週前，拜登政府表示希望難以實現的停火協議能出現進展。

以色列 伊朗 布林肯

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