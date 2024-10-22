加薩停戰無期、民間自發救人質 以富商：放人就有錢拿

深感長逾一年的加薩戰爭停火益發渺茫，一些以色列企業家沮喪之餘，正尋求以另一種方式營救人質：為選擇釋放人質者提供金錢獎勵。

法新社報導，以色列汽水公司SodaStream前執行長柏恩鮑姆（ Daniel Birnbaum）今天告訴法新社，他在社群媒體平台X宣布，只要能「從加薩救出活著的以色列人質，就可以拿到10萬美元現金或比特幣」，之後就接到大約100通電話。

這位前董事長補充說，他的提議直到「23日午夜」都有效。

柏恩鮑姆表示，大多數電話都是惡作劇、威脅或咒罵，但「10至20通電話可能是真的」，已轉交以色列當局進一步查證。

他說，打電話給他的人「更關心把人弄出（加薩）而不是錢」。

柏恩鮑姆表示，鑑於人質數量如此之多，不隸屬哈瑪斯（Hamas）的一些平民一定知曉有關人質下落的訊息 。

他說：「可能有些平民認為已經受夠了，他們想要活下去。」

2023年10月7日，哈瑪斯突擊以色列，哈瑪斯戰士劫持251人作為人質，目前仍有97人被關押在加薩，其中34人以色列官員認定已經死亡。

柏恩鮑姆說：「我不指望所有人質都能回來，但就算我們只帶回一名人質，我也會很高興。」

他說，他這樣做，並未「徵求」以色列政府的同意。

商品推薦