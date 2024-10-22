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以色列軍方：真主黨財務高層在敘利亞遭殲滅

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導
以軍發言人哈加里。(路透)
以軍發言人哈加里。(路透)

以色列軍方今天表示，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）負責資金調度的新任指揮官在敘利亞遭「殲滅」。

法新社報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）在聲明中表示，這名未公布姓名的指揮官執掌真主黨4400部隊（Unit 4400）。真主黨背後有伊朗撐腰，而4400部隊「負責將德黑蘭（Tehran）石油銷售的資金轉移到真主黨」。

4400部隊負責將伊朗石油運送到敘利亞，然後銷往黎巴嫩。哈加里說，它們價值「約數千萬美元」。

哈加里還說，這名指揮官「幾小時前」在敘利亞被「殲滅」。

哈加里表示，4400部隊先前由柯瑟（MohammedJafar Ksir）領導，他也被稱為薩拉（Sheikh Salah）。

哈加里說：「柯瑟多年來管理這個恐怖組織主要收入來源，直到我們10月初在黎巴嫩首都貝魯特鎖定攻擊，將他殲滅。」

敘利亞國防部今天稍早宣布，以色列空襲敘利亞首都大馬士革（Damascus）1輛汽車，造成2人死亡。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）指出，空襲目標是1名非敘利亞男子，當時他正在紀念辛瓦（Yahya Sinwar）的活動地點附近開車。辛瓦是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖，上週在加薩走廊（Gaza Strip）遭到以色列擊斃。

自哈瑪斯去年10月7日突襲以色列引發戰爭以來，哈瑪斯的盟友真主黨幾乎每天都向以色列北部發射火箭，以示支持哈瑪斯。

以色列近一個月以來持續發動地面攻勢，盼將真主黨趕出以色列北部邊境，最近幾天更加強打擊真主黨的財務。

以色列 伊朗 敘利亞 真主黨

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