準備還手！伊朗致函聯合國：拜登已批准以色列報復計畫

伊朗駐聯合國代表團引述美國總統拜登上周在德國的發言稱，他已「默許並明確支持以色列對伊朗的非法軍事侵略」。

路透報導，伊朗駐聯合國代表團在給聯合國安理會的一封信中表示，「美國將為其煽動和縱容以色列針對伊朗的任何侵略行為……以及對地區和國際和平與安全造成的災難性後果承擔全部責任。」

日前在柏林訪問的拜登也向記者說，他了解以色列將如何及何時回應伊朗的10月1日飛彈攻擊，但拒絕透露細節。

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