聽新聞
0:00 / 0:00
準備還手！伊朗致函聯合國：拜登已批准以色列報復計畫
伊朗駐聯合國代表團引述美國總統拜登上周在德國的發言稱，他已「默許並明確支持以色列對伊朗的非法軍事侵略」。
路透報導，伊朗駐聯合國代表團在給聯合國安理會的一封信中表示，「美國將為其煽動和縱容以色列針對伊朗的任何侵略行為……以及對地區和國際和平與安全造成的災難性後果承擔全部責任。」
日前在柏林訪問的拜登也向記者說，他了解以色列將如何及何時回應伊朗的10月1日飛彈攻擊，但拒絕透露細節。
【BB call爆炸整理包】
▪黎巴嫩真主黨BB call集體爆炸！事發過程、死傷人數、幕後黑手一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言