以色列續攻真主黨 24小時打擊黎巴嫩境內300目標

以色列軍方今天指出，以軍過去24小時內打擊了黎巴嫩政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）的大約300個目標，空襲範圍不斷擴大，目前也鎖定真主黨的金融機構。

法新社報導，以色列軍方的聲明寫道：「光是過去24小時內，就打擊了大約300個目標。」

以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）稍早表示，約有30個目標跟Al-Qard al-Hassan相關，這是一間與真主黨有關聯的金融機構。

以色列軍方還提到，會對真主黨和他們在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）以及整個黎國境內的金融網路發動更多攻擊。

軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）指出：「甚至未來幾個小時內，我們會繼續攻擊黎巴嫩各地的真主黨目標，包括貝魯特、達希耶（Dahiyeh）」。

哈加里所說的是，最近幾週遭到以色列空襲的貝魯特南郊真主黨據點。

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