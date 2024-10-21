BBC：哈瑪斯明年3月選新領袖 身分擬保密以策安全
英國廣播公司（BBC）報導，一名巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）官員表示，該組織打算在明年3月選出新領袖，基於安全考量，可能對新領袖的身分保密。
以色列近日宣布，哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）已在加薩走廊（Gaza Strip）喪命。哈瑪斯也已證實他的死訊。
據報導，哈瑪斯將於明年3月選出新領袖，在此之前將由5人組成的委員會負責管理。一名哈瑪斯官員告訴BBC，基於安全考量，該組織可能對新領袖的身分保密。
根據BBC，過去哈瑪斯前領袖雅新（Sheikh Ahmad Yassin）及藍提希（Abdel Aziz al-Rantisi）遭以色列暗殺後，哈瑪斯也曾對新領袖的身分保密。
【BB call爆炸整理包】
▪黎巴嫩真主黨BB call集體爆炸！事發過程、死傷人數、幕後黑手一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言