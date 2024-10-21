BBC：哈瑪斯明年3月選新領袖 身分擬保密以策安全

英國廣播公司（BBC）報導，一名巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）官員表示，該組織打算在明年3月選出新領袖，基於安全考量，可能對新領袖的身分保密。

以色列近日宣布，哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）已在加薩走廊（Gaza Strip）喪命。哈瑪斯也已證實他的死訊。

據報導，哈瑪斯將於明年3月選出新領袖，在此之前將由5人組成的委員會負責管理。一名哈瑪斯官員告訴BBC，基於安全考量，該組織可能對新領袖的身分保密。

根據BBC，過去哈瑪斯前領袖雅新（Sheikh Ahmad Yassin）及藍提希（Abdel Aziz al-Rantisi）遭以色列暗殺後，哈瑪斯也曾對新領袖的身分保密。

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