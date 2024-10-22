停戰條件：以色列要求自由進出黎巴嫩領空

美媒Axios廿日引述兩位美國官員及兩位以色列官員報導，以色列上周向美國提交一份文件，列出結束入侵黎巴嫩戰事的苛刻條件。美國特使霍克斯坦廿一日則訪問貝魯特，計畫與黎國商討衝突的外交解方和以方要求。

以色列官員說，與什葉派武裝團體真主黨停戰，並讓以黎邊境平民返家的條件之一，就是讓以軍能從事「積極執法行動」確保真主黨不會在邊境附近的黎南地區重新武裝並重建軍事基礎設施。另一項要求是讓以色列空軍在黎巴嫩空域擁有行動自由。

該文件來自以色列總理內唐亞胡心腹、戰略事務部長德默爾和以色列國防部及以軍的討論。德默爾十七日將該文件寄給霍克斯坦。

但這些要求牴觸聯合國安理會第一七○一號決議。該決議規定以色列和真主黨二○○六年戰爭結束後，由黎國政府軍和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）執行停火。一位美國官員說，這些以方條件將大幅侵害黎巴嫩主權，黎國和國際社會不太可能同意。

以色列官員則辯稱，他們想強調的是必須加強前述決議落實力道，「若黎軍和UNIFIL做得更多，以軍要做的就愈少，反之亦然」。白宮和以色列駐美大使館均不願對此置評。

霍克斯坦預計會晤黎巴嫩代理總理米卡提和國會議長柏瑞等人。柏瑞廿日向阿拉伯電視台說，霍克斯坦此行是美國大選前達成黎巴嫩戰事解決方案的最後機會，他強調前述決議在黎巴嫩有共識，拒絕修改。

以炸金融機構 控資助真主黨

另外，以黎戰火廿日又升溫，法新社引述黎巴嫩國家通訊社當晚報導，以軍鎖定轟炸涉嫌資助真主黨的金融機構分行，貝魯特南郊發生十一起轟炸，其他轟炸集中在黎東貝卡山谷和黎南。

這波遇襲的多為美國指稱真主黨用以管理財務的機構Al-Qard Al-Hassan，它在黎巴嫩有卅多間分行。以媒耶路撒冷郵報廿一日報導，真主黨用其在該機構的存款購買軍火。

商品推薦