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7名以色列人擔任伊朗間諜被捕 涉嫌收集軍事基地等敏感資訊逾2年

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列國防軍國際公關部門副負責人、陸軍中尉瑪莎．米歇爾森，今年4月在南部的朱利斯陸軍基地向媒體展示被以軍攔截的伊朗彈道飛彈殘骸。美聯社
以色列國防軍國際公關部門副負責人、陸軍中尉瑪莎．米歇爾森，今年4月在南部的朱利斯陸軍基地向媒體展示被以軍攔截的伊朗彈道飛彈殘骸。美聯社

美國CNN報導，以色列安全局（ISA ，辛貝特）和以國警方21日發布聲明稱，他們破獲一個由七名以國公民組成的「間諜網絡」，並指控這些人為伊朗工作。

聲明指出，這些被捕嫌犯「收集關於以色列國防軍（IDF）基地和能源基礎設施的敏感資訊」，並稱嫌犯都是來自以國城市海法（Haifa）等北部城市的猶太公民。

聲明還說，他們的行動持續超過兩年，其中包括「廣泛偵查以國國內的以軍基地」，這些嫌犯收到加密貨幣做為報酬。

以國安全局和警方聲明指出，這次逮捕行動表明，伊朗正「招募和利用以國公民，在以國境內從事間諜活動和恐怖主義活動」，並稱未來幾天將提出起訴書。

以色列 伊朗

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