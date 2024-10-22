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7名以色列人擔任伊朗間諜被捕 涉嫌收集軍事基地等敏感資訊逾2年
美國CNN報導，以色列安全局（ISA ，辛貝特）和以國警方21日發布聲明稱，他們破獲一個由七名以國公民組成的「間諜網絡」，並指控這些人為伊朗工作。
聲明指出，這些被捕嫌犯「收集關於以色列國防軍（IDF）基地和能源基礎設施的敏感資訊」，並稱嫌犯都是來自以國城市海法（Haifa）等北部城市的猶太公民。
聲明還說，他們的行動持續超過兩年，其中包括「廣泛偵查以國國內的以軍基地」，這些嫌犯收到加密貨幣做為報酬。
以國安全局和警方聲明指出，這次逮捕行動表明，伊朗正「招募和利用以國公民，在以國境內從事間諜活動和恐怖主義活動」，並稱未來幾天將提出起訴書。
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