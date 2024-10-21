美國特使與黎巴嫩國會議長會談 盼以黎戰火盡快結束

美國今天表示，華府希望以色列與黎巴嫩政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）之間的戰火「盡快結束」，並施壓落實聯合國決議，要求真主黨撤出黎巴嫩南部。

法新社報導，美國特使哈克斯汀（Amos Hochstein）在黎巴嫩首都貝魯特與國會議長柏瑞（Nabih Berri）舉行會談，以推動結束以黎將近一個月來的戰火，這場戰爭在黎巴嫩已奪走超過1470條人命。

哈克斯汀指出：「將黎巴嫩的未來和區域內的其他衝突掛勾，無論是過去或現在，都不符合黎巴嫩人的利益。」他指的是真主黨的一項主要訴求，要求黎巴嫩的停火，必須與結束加薩戰爭掛勾。

哈克斯汀也表示，終結2006年以色列和真主黨戰火的聯合國第1701號決議應該是最新停火協議的基礎，各方一直以來在執行這項決議方面做得不夠。

根據1701號決議，只有黎巴嫩部隊和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）可以派遣到黎巴嫩南部，靠近以色列邊境的利塔尼河（Litani River）地區。

儘管決議條文要求，真主黨仍盤據黎巴嫩南部，並從去年10月開始對以色列發動低密度的跨境攻擊，以支持其巴勒斯坦盟友哈瑪斯（Hamas）。

哈克斯汀告訴媒體：「我們的承諾是根據1701（號決議）解決這場衝突，這就是解決方案看起來的模樣。」

哈克斯汀說，「1701號（決議）成功結束2006年的戰爭，但我們必須誠實說，沒有人做任何事來執行這項決議」。他強調，「雙方僅僅承諾遵守1701號決議是不夠的」。

此外，德國今天要求以色列「調查與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊有關的每一起事件」，包括其瞭望塔和圍籬通報遭到破壞。

聯合國維和部隊昨天表示，以色列軍方推土機蓄意破壞聯合國在黎巴嫩南部的瞭望塔和圍籬。

以色列9月對黎巴嫩發動地面和空中攻勢，並表示要粉碎黎巴嫩的政治和軍事組織真主黨。

柏林當局對於近來負責聯合國維和任務的藍盔部隊（Blue Helmet）通報的最新一系列事件，表達嚴重關切之意。這些事件已引發國際社會的譴責聲浪。

德國外交部發言人德斯紹爾（Kathrin Deschauer）表示，柏林當局希望「以方釐清每起事件」，並發布「這起具體事件的調查結果」。

她強調聯合國安理會授權的安全行動與聯合國人員絕對不能受到危害。

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