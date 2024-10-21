哈瑪斯領袖身亡 專家稱該組織對抗以色列戰爭將升高

華府智庫「阿拉伯波斯灣國家研究所」資深常駐學者伊比什（Hussein Ibish）告訴CNN，哈瑪斯領袖辛瓦之死，可能讓長達數年的對抗以色列行動加劇；隨著領導層毀滅，哈瑪斯正在改變行事方法。

伊比什說，以色列和哈瑪斯進行非常規戰爭，但以色列未能理解哈瑪斯想要的，即「在加薩對以軍進行一場無限期叛亂」。

他表示，哈瑪斯的戰爭「才剛開始」，而且已採取「由游擊隊和叛亂分子組成，分散組織的哈瑪斯小組」形式，不需要「整合、垂直指揮和控制結構」。

伊比什說，哈瑪斯可能仰賴低階、不精良的武器存活，包括手槍、小型機槍，甚至是自製簡易爆炸裝置（IED）。他說，哈瑪斯可以在惡劣條件下運作，「他們的人願意赴死」。

伊比什表示，過去一些國家與非國家組織作戰，也面臨類似狀況，包括蘇聯在阿富汗作戰、越戰，以色列也遇過這類狀況。以色列1982年入侵黎巴嫩，將巴勒斯坦解放組織（PLO）逐出貝魯特，卻催生實力更強大的黎巴嫩真主黨。

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