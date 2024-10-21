世衛：1000名加薩婦孺將撤至歐洲 接受緊急醫療照護
世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格今天接受記者訪問時回應說，有多達1000名婦孺很快會從加薩走廊撤離至歐洲，並接受緊急醫療照護。
克魯格（Hans Kluge）接受法新社訪問時說，正在包圍加薩走廊（Gaza Strip）的以色列，「承諾未來數月內向歐洲聯盟（EU）實行1000人以上的醫療撤離（medical evacuation）行動」。
他指出，世衛組織和相關歐洲國家將協助醫療撤離作業。
派駐巴勒斯坦自治區的世衛代表皮佩爾科恩（RikPeeperkorn）5月表示，約有1萬人須從加薩走廊撤離並接受緊急醫療照護。
此外，以色列的軍事行動持續深入加薩走廊北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營，加薩居民和醫護人員表示，以軍今天轟炸民宅，並且圍困學校和專供流離失所者使用的避難所。
他們也說，以軍還圍捕男子，並命令婦女離開難民營。
位於加薩北部的印尼醫院（Indonesian Hospital）醫護人員告訴路透社，以軍衝進一所學校並且拘留男子，隨後放火燒學校。火勢波及這家醫院的發電機，造成醫院停電。
他們還說，以軍留在印尼醫院外並未進入；加薩北部的阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）醫護人員則表示，以色列夜間在這家醫院附近猛烈開火。
印尼醫院一名不願具名的護理師說，「以軍正在燒毀醫院附近的幾間學校，沒人能進出醫院」。
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