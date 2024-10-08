傳真主黨後勤指揮官遇襲亡 負責調度伊朗軍火運送、飛彈研發

衛報報導，以色列國防軍8日上午表示，黎巴嫩真主黨後勤指揮官赫塞因（Suheil Hussein Husseini）在貝魯特遭遇以軍空襲身亡。赫塞因是真主黨中的重要人物，負責伊朗和真主黨武器運送，還有將走私軍備下派各單位。

印度經濟時報指出，赫塞因在協調從黎巴嫩和敘利亞攻擊以色列的行動中發揮關鍵作用。另外，他是真主黨聖戰委員會（Jihad Council）成員，在監督戰爭運作計畫，以及負責生產精準導引飛彈與武器存放的研發部門等方面都深具影響力。

不過，衛報目前無法獨立核實，真主黨尚未回應。

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