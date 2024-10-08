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預告捲土重來！哈瑪斯流亡領袖親揭組織動態 將如「鳳凰重生」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯流亡領袖馬夏艾5日在卡達接受路透專訪。路透
哈瑪斯流亡領袖馬夏艾5日在卡達接受路透專訪。路透

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯流亡領袖馬夏艾（Khaled Meshaal）5日接受路透專訪表示，儘管在與以色列一年的戰爭中遭受重大損失，但組織將「如鳳凰般從灰燼中重新崛起」，並且持續招募戰士和製造武器。

68歲馬夏艾是哈瑪斯高層人物，由總首領辛瓦指揮。他曾在1997年遭遇以色列暗殺未遂，當時他被注射毒藥；1996年至2017年間擔任哈瑪斯總首領，將近30年領導時間，使他至今仍具有影響力，且被廣泛視為哈瑪斯的外交形象。

馬夏艾在專訪中透露，哈瑪斯依然有能力對以色列發動攻擊。哈瑪斯在以哈戰爭周年凌晨發射4枚飛彈攻擊以色列南部，所有飛彈均被攔截。

馬夏艾說，戰爭導致組織損失部分軍火，但現在仍在招募年輕人，並繼續生產大量彈藥和武器。此外並未提供具體細節。

另外，馬夏艾也說，面對內唐亞胡治下的以色列政府，他看不到和平希望，「只要以色列的占領存在，這個地區就依然是一顆定時炸彈」。

中東分析人士指出，這番言論似乎是向外界傳遞一項訊息：即使遭受損失，哈瑪斯也將繼續戰鬥。

國際危機組織中東暨北非計畫主任希爾特曼（Joost R. Hiltermann）表示，「整體而言，我會說哈瑪斯依然活躍…… 並且可能在某個時候在加薩捲土重來。」

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