聽新聞
0:00 / 0:00
預告捲土重來！哈瑪斯流亡領袖親揭組織動態 將如「鳳凰重生」
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯流亡領袖馬夏艾（Khaled Meshaal）5日接受路透專訪表示，儘管在與以色列一年的戰爭中遭受重大損失，但組織將「如鳳凰般從灰燼中重新崛起」，並且持續招募戰士和製造武器。
68歲馬夏艾是哈瑪斯高層人物，由總首領辛瓦指揮。他曾在1997年遭遇以色列暗殺未遂，當時他被注射毒藥；1996年至2017年間擔任哈瑪斯總首領，將近30年領導時間，使他至今仍具有影響力，且被廣泛視為哈瑪斯的外交形象。
馬夏艾在專訪中透露，哈瑪斯依然有能力對以色列發動攻擊。哈瑪斯在以哈戰爭周年凌晨發射4枚飛彈攻擊以色列南部，所有飛彈均被攔截。
馬夏艾說，戰爭導致組織損失部分軍火，但現在仍在招募年輕人，並繼續生產大量彈藥和武器。此外並未提供具體細節。
另外，馬夏艾也說，面對內唐亞胡治下的以色列政府，他看不到和平希望，「只要以色列的占領存在，這個地區就依然是一顆定時炸彈」。
中東分析人士指出，這番言論似乎是向外界傳遞一項訊息：即使遭受損失，哈瑪斯也將繼續戰鬥。
國際危機組織中東暨北非計畫主任希爾特曼（Joost R. Hiltermann）表示，「整體而言，我會說哈瑪斯依然活躍…… 並且可能在某個時候在加薩捲土重來。」
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言