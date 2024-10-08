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以軍出動100架戰機猛轟黎巴嫩！真主黨120個目標1小時內遇襲
以色列持續在黎巴嫩邊境擴大作戰，瞄準真主黨據點，以軍7日發動一波猛烈空襲，出動100架戰機，於1小時內攻擊黎巴嫩南部約120個目標，同時美國也警告以色列，不要攻擊貝魯特機場或通往該機場的道路。
以色列國防軍發布聲明指出，7日發動的新一波空襲目標包括真主黨精銳「拉德萬」部隊、飛彈部隊及情報機構，目的是削弱真主黨的指揮、控制和打擊能力，並協助地面部隊實現作戰目標。
此外以軍還宣布，在以色列北部畫定新的軍事禁區，是對黎巴嫩發起地面行動以來的第4個禁區，範圍從地中海沿岸向東延伸。
隨著區域局勢升級，美國國務院發言人米勒呼籲以色列不要攻擊貝魯特機場或通往該機場的道路。
一名安全消息來源向法新社說，7日稍早，貝魯特國際機場附近遭到以色列空軍襲擊。米勒表示，「我們認為，非常重要的是，不僅要開放機場，還要開放通往機場的道路，如此想離開的美國公民以及其他國家公民都能走。」
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