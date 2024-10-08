以哈戰爭週年 哥倫比亞大學與紐約示威人潮再現

以哈戰爭爆發一週年，美國各城市和校園今天出現支持巴勒斯坦與以色列等示威遊行，逾千名支持巴勒斯坦及停火的民眾在紐約發起遊行，今年春天爆發激烈抗爭的哥倫比亞大學學生示威再現，校方禁止外人進入校園。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，以色列還擊而爆發以哈戰爭。一年後，戰事範圍擴大，以軍轟炸黎巴嫩南部與首都貝魯特的真主黨（Hezbollah）目標並派軍進入黎國境內，伊朗也對以色列軍事目標進行飛彈攻擊，中東局勢迅速惡化。

加薩走廊（Gaza Strip）戰爭週年前夕，全球各地出現支持巴勒斯坦的大規模遊行，美國各地上週末起也陸續有團體發起挺巴與挺以示威。

逾千名支持巴勒斯坦和要求各方停火的紐約民眾持巨幅巴勒斯坦旗幟，今天從曼哈頓華爾街啟程，經過市政廳、紐約大學（New York University）、聯合廣場與時報廣場等地。

遊行民眾高舉旗幟，沿途高喊停火、反對屠殺、以色列和美國放手、拯救巴勒斯坦以及讓加薩自由等口號。

遊行隊伍當中，也有支持以色列但反對總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的挺以人士。

部分遊行人士在華盛頓廣場遭遇揮舞以色列國旗、支持尼坦雅胡政府的人士，警方隔開雙方，兩隊人馬相互叫囂。

今年春天爆發大規模挺巴示威的哥倫比亞大學（Columbia University），部分學生和教職員中午於校園內廣場拉起布條與標語聲援巴勒斯坦，哀悼在戰爭中死去的數萬平民。

校方如臨大敵，除了學生、教職員與預約許可人士，外人不得進入校區。校方於校門設立檢查站查驗出入人士證件，警方戒備森嚴。

哥大有不少猶太裔與支持巴勒斯坦的學生及教職員，為防止各陣營衝突，警方在校園內設置欄杆拒馬，避免發生暴力衝突。

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