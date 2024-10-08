哈瑪斯襲擊以色列滿週年 納坦雅胡矢言繼續戰鬥
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動空前襲擊，引發以哈戰爭迄今滿一週年，以色列當局今天舉行悼念活動，以國總理納坦雅胡則矢言要繼續戰鬥。
納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於預先錄好的電視演說中表示：「只要敵人威脅我們的生存與我國的和平，我們就會繼續戰鬥。只要我們的人質仍在加薩走廊（Gaza Strip），我們就會繼續戰鬥。」
以色列各地從上週末至今，陸續舉行各類形式的公開和非公開悼念及抗爭活動。
法新社根據以色列的官方數據作出統計，哈瑪斯（Hamas）去年10月7日的襲擊造成以色列方面有1205人喪命，其中大多數是平民。
哈瑪斯當天擄走的251名人質中，仍有97人遭關押在加薩走廊，其中34人被以色列軍方認定已經死亡。
哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天稍早表示，以色列與哈瑪斯之間的戰爭已造成當地至少4萬1909人喪生，這個數字包含過去24小時內的39死，受傷人數則達到9萬7303人。
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