普亭11日土庫曼會晤伊朗總統 商討中東情勢

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導

一名高階幕僚今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預定11日在土庫曼共和國舉行的一項論壇周邊會晤伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。

法新社報導，普亭的外交政策幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）告訴言記者，俄、伊兩國總統將在土庫曼首都阿什喀巴（Ashkhabad）出席紀念土庫曼詩人皮拉吉（Magtymguly Pyragy）誕辰300年活動，兩人將藉此機會舉行會談。

鄂夏柯夫表示，俄、伊兩國總統會晤具有重大意義，兩人將會討論雙邊關係，以及急速升高的中東情勢。

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