普亭11日土庫曼會晤伊朗總統 商討中東情勢

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列、而後掀起以色列報復行動的加薩戰爭，到2024年10月7日已屆滿一週年。截至目前為止，陷入戰火的加薩已有4萬1,870人死亡，其中超過半數為婦女與兒童。而以色列被哈瑪斯俘虜的人質，至今仍有百人生死下落不明。時至今日，以色列宣稱的「剿滅哈瑪斯」目標仍未實現，同時又在今年加開了針對黎巴嫩真主黨的戰線，擴大地面作戰之際，國際呼籲的停火談判仍遙遙無期。而遭到連續轟炸的加薩，光是要移除現在的廢墟瓦礫與毀壞的建築，預估就要花上14年、耗費12億美元。

2024-10-07 13:20