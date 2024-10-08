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以哈衝突1周年 雙方均放話打下去

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
遭哈瑪斯組織挾持的以色列人質家屬和支持者，七日在耶路撒冷以色列總理內唐亞胡官邸前示威，要求讓人質獲釋。（法新社）
遭哈瑪斯組織挾持的以色列人質家屬和支持者，七日在耶路撒冷以色列總理內唐亞胡官邸前示威，要求讓人質獲釋。（法新社）

以色列七日舉行加薩戰爭一周年紀念活動悼念罹難者，以色列和巴勒斯坦哈瑪斯組織血戰一年仍無停戰跡象，雙方持續敵意喊話表明將打下去，以軍續轟黎巴嫩並在加薩發起新行動，哈瑪斯和黎巴嫩真主黨也以火箭還擊。

哈瑪斯去年十月七日一早六時廿九分襲擊以色列，揭開加薩戰爭序幕。以色列總統赫佐格七日同一時刻在諾瓦音樂節會場雷姆集體農場默哀，一年前的猶太「住棚節」假期尾聲，哈瑪斯就在以南鄰近加薩邊界的此地發動突襲。

據以色列官方數據，加薩戰爭一年來共導致以色列一二○五人死亡，這些罹難者家屬也參加赫佐格出席的紀念活動。以國第一大城特拉維夫七日有遭哈瑪斯綁架的以色列人質家屬集會，舉著人質照片呼籲讓他們的歸來。

哈瑪斯共擄走二五一名人質，有九十七人仍在加薩，以軍研判其中卅四人已身亡。

現駐卡達的哈瑪斯代表哈雅六日透過影片聲明，去年十月七日「光榮的跨境」，「粉碎敵人給自己製造的假象」，全巴勒斯坦，尤其是加薩，正用抵抗、流血與堅定的決心寫下歷史新頁。

支持哈瑪斯的伊朗最高領袖哈米尼刻意選在哈瑪斯突襲行動屆滿一年那一刻發表聲明，稱讚這場襲擊令以色列倒退七十年。

以色列總理內唐亞胡則說，一年前以色列遭遇可怕打擊，但以軍一年來「完全改變情況」，他強調以色列「將會獲勝」。以軍也發表聲明稱已擊垮哈瑪斯，「但我們不會停下來」。

美國總統拜登和副總統賀錦麗均呼籲達成停火和人質協議。賀錦麗說，「目前與以色列領導高層展開的外交工作，是秉持我們明確原則所做的持續性努力」。但被問到內唐亞胡現在是不是美國真正密切盟友時，她並未正面回答。美國國防部長奧斯丁六日則跟以國防長葛朗特通話，重申美方對以色列安全的承諾堅定不移。

以軍六日包圍加薩北部賈巴利亞地區，發動新的地面作戰；哈瑪斯七日從加薩南部的汗尤尼斯對以色列中部發射五枚火箭，特拉維夫等多地響起空襲警報；黎巴嫩真主黨七日一早以火箭襲擊以國第三大城海法，當地媒體報導稱有十人受傷。

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