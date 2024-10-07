加薩戰爭一周年：歐洲同以色列的艱難關係

襲擊發生後，歐盟及其成員國均給出了非常明確的回應：「以最強烈的措辭」譴責哈馬斯於2023年10月7日對以色列發動的恐怖襲擊。歐盟向以色列表達了團結和支持，並表示以色列有權「根據國際法捍衛自己免受此種暴力和無差別攻擊的權利」。

歐盟外交與安全事務高級代表博雷利（Josep Borrell）的發言人斯塔諾（Peter Stano）表示，歐盟至今仍保持這種基調，即仍支持以色列捍衛自己免受恐怖主義侵害的權利。斯塔諾向德國之聲表示，但與此同時，歐盟將繼續呼籲以色列考慮加薩戰爭帶來的人道主義危機。

去年10月，伊斯蘭武裝組織哈馬斯襲擊以色列造成約1200人死亡，超過250名人質被劫持至加薩地帶。根據巴勒斯坦方面提供的數據，此後以色列軍隊在加薩地帶發動的地面進攻已造成超過4萬人喪生。

支持以色列 - 歐盟在最初展現了「前所未有的團結」

恐怖襲擊發生後不久，獨立智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）中東問題專家洛瓦特（Hugh Lovatt）觀察到，歐洲在對以色列的態度上展現了「可能是前所未有的團結」。

然而不久之後，這種團結開始出現裂痕。在歐盟成員國就有關是否應呼籲更長時間停火，還是僅僅進行幾次短暫停火等議題進行的辯論中，這種裂痕尤為明顯。德國和捷克等國認為，呼籲永久停火等同於剝奪了以色列的自衛權，愛爾蘭和西班牙等國則持反對意見。起初，德國和捷克贏得了辯論。2023年10月的一次會議上，相較於呼籲永久停火，歐洲各國領導人呼籲「開辟人道主義走廊，並進行人道主義停火」。

2024年3月，開始有人提出將「立即進行人道主義停火作為實現永久停火的先決條件」。於此同時，政府首腦和國家領導人定期呼籲釋放人質，並對加薩地帶急劇惡化的人道主義局勢表示關切。今年6月，歐洲理事會表示「平民傷亡人數不可接受」，並敦促沖突雙方盡一切努力保護平民。

以色列駐歐盟及北約代表團在回復德國之聲的書面問詢中表示，以色列珍視歐盟在10月7日恐襲發生後表達的「友誼和團結」，尤其是歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和議會議長梅索拉（Roberta Metsola）在襲擊後對以色列進行的訪問。

然而，馮德萊恩到訪以色列期間的言論引發了歐盟內部的批評，認為其表態過於片面地偏向以色列，僅強調以色列擁有自衛權，而未提及以色列應遵守國際人道法。

以色列-哈馬斯戰爭也對歐洲社會產生影響並引發廣泛討論。在一些歐洲國家，比如在德國和法國的大學裡，既有對以色列的聲援，也有支持巴勒斯坦的抗議活動。

以色列-哈馬斯戰爭正成為一場壓力考驗

中東問題專家洛瓦特表示，如今，距加薩戰爭爆發一周年之際，歐盟與以色列的關係正在承受前所未有的壓力。以色列在加薩地帶的行為則是壓力的主要來源。

以色列將其在加薩地帶進行的地面攻勢視作行使自衛權。其攻擊目標是包括哈馬斯（哈馬斯被美國和歐盟等國列為恐怖組織）在內的武裝分子，並稱會盡量避免平民傷亡。此外，以色列政府還聲稱，恐怖分子將平民作為肉盾。

就連歐盟外交事務高級代表的發言人也觀察到了以色列與歐盟雙方關係的微妙變化。斯塔諾將此歸因於「加薩地帶巨大的人道主義災難和過高的平民死亡人數」。

今年9月初，德國外交部長貝爾伯克在加薩戰爭爆發後第11次前往該地區，並明確表示，僅靠軍事手段無法解決沖突問題。此外，貝爾伯克呼籲停火，並批評以色列在約旦河西岸、巴勒斯坦被佔領領土上建立定居點的政策。

然而，歐洲伙伴的言論能在多大程度上對以色列產生影響令人生疑。2024年4月，以色列總理內唐亞胡與時任英國外交大臣卡梅倫和德國外長進行會晤。會後，內唐亞胡強調，雖然「對建議和意見表示感謝」，但以色列將自己做出決定，並會采取一切必要措施捍衛國家。

歐盟能否對以色列政府施加影響力？

「我認為歐盟的問題不在於缺乏影響力，而是缺乏內部共識」，洛瓦特表示。歐盟確實有施壓手段：歐盟可以通過經濟手段，比如利用歐盟與以色列之間的聯合協定，來施加影響或采取措施（如實施制裁）。

根據歐盟的說法，其為以色列最大的貿易伙伴。2000年簽訂的的聯合協定為以色列和歐盟之間的「政治對話和經濟合作奠定了制度框架」。該協定包含了一項人權條款並規定了自由貿易區，但後者不適用於來自以色列在巴勒斯坦被佔領土上建立的定居點的商品。

鑑於加薩地帶的局勢，歐盟一些成員國曾要求重新審查該協定。斯塔諾表示，但由於缺乏統一意見，該提議未能通過。歐盟外交事務高級代表博雷利於今年5月宣布將召開歐盟-以色列聯合委員會會議。根據協定，該委員會至少應每年召開一次會議。2022年，經過十年暫停，會議得以重啟。據斯塔諾透露，下一次會議正在籌備中。

以色列駐歐盟代表強調，以色列是歐盟在中東地區最重要的合作伙伴，二者關係建立在共同的價值觀和歷史基礎之上。面對共同挑戰，如打擊恐怖主義等，召開年度會議是順理成章的，也符合共同利益。

今年4月，歐盟首次對佔領約旦河西岸的以色列定居者實施制裁，並在7月，針對以色列侵犯約旦河西岸巴勒斯坦人權行為采取了進一步制裁。為實施此類制裁，歐盟國家必須進行投票表決，並一致通過。

有關「兩國方案」的爭議

斯塔諾表示，在呼籲通過「兩國方案」解決沖突這一點上，所有歐盟國家均達成一致，即在以色列旁邊建立一個獨立的巴勒斯坦國。2023年10月7日以來爆發的加薩戰爭並未改變這一立場。對歐盟而言，這是「唯一可行的解決方案」。歐盟正與其國際伙伴一起，在聯合國框架內努力推動這一進程。

然而，內唐亞胡領導下的現任以色列政府已多次明確拒絕了兩國解決方案。最近，以色列議會再次以多數票否決了這一方案。

洛瓦特認為，歐盟若想推動其「兩國方案」的願景，則必須采取具體步驟。這可能包括承認巴勒斯坦作為國家存在，或對佔領約旦河西岸的以色列定居者實施明確制裁。2024年5月，愛爾蘭和西班牙先後承認巴勒斯坦為國家。6月，斯洛文尼亞宣布承認巴勒斯坦國。歐盟27個成員國中已有近12個國家承認巴勒斯坦國，德國不在其中。

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