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仍生死未卜 以色列：無法確認黎巴嫩真主黨潛在接班人狀況

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
黎巴嫩真主黨資深官員薩菲丁（中）7月在貝魯特南郊參加真主黨高階指揮官納賽爾的葬禮。路透
黎巴嫩真主黨資深官員薩菲丁（中）7月在貝魯特南郊參加真主黨高階指揮官納賽爾的葬禮。路透

英國衛報報導，以色列政府發言人表示，以國尚無法證實黎巴嫩真主黨推定接班人薩菲丁（Hashem Safieddine）生死。先前有三名黎巴嫩消息人士告訴路透，以色列4日空襲黎巴嫩南郊以來，就一直聯繫不到薩菲丁。

以色列政府發言人門賽爾（David Mencer）被問及以國是否能證實薩菲丁死訊，他在線上簡報會表示：「我們還無法證實此事。等到消息證實後，我們會在以色列國防軍（IDF）網站公布。」

以軍4日空襲的目標據稱就是薩菲丁。他是已故真主黨領袖納斯拉勒的表兄弟，也是真主黨政治和社會工作的關鍵人物。耶路撒冷郵報先前報導，一名黎巴嫩安全消息人士表示，任何人在那次針對性打擊倖存的機會「近乎於零」。

以色列 伊朗

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