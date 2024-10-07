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以哈戰爭滿週年 丹麥以色列大使館附近再傳爆炸聲響

中央社／ 哥本哈根7日綜合外電報導

伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日越界攻擊以色列，迄今屆滿週年。丹麥警方今天表示，以色列大使館附近今天再傳爆炸聲響。

法新社報導，在丹麥以色列大使館附近發生2起爆炸案5天後，位於哥本哈根的以色列大使館附近約500公尺處傳出爆炸聲響。

哥本哈根警方督察莫勒（Trine Moller）告訴媒體：「我們一定會檢視這起案件和（之前的）以色列大使館爆炸案是否有關聯。」

她說，「目前沒有跡象顯示情況是這樣」，她還說，這起爆炸案恐怕是槍擊引發。

從當地媒體刊登的影像可以看到，以色列大使館附近約500公尺處的住宅大樓前爆炸的痕跡。

瑞典情報機構瑞典安全局（Sapo）曾表示，伊朗可能涉及10月2日丹麥爆炸案，以及前一天的瑞典以色列大使館附近槍擊案。

瑞典安全局今年5月透露，伊朗招募瑞典犯罪幫派成員從事對抗以色列與瑞典其他利益團體的暴力行為。伊朗對此予以否認。

丹麥上週逮捕3名和爆炸案有關的瑞典公民，其中2人年齡分別為16和19歲，法院3日裁定兩人還押候審27天。

哥本哈根警方表示，在犯罪現場附近逮捕的第3名瑞典人則已獲釋。

以色列 伊朗

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