避開戰爭衝擊逃不過借貸成本升高 以經濟壓力大增
近一年來，以色列飽受可能演變成地區衝突的戰爭衝擊，雖然經濟得以安然度過危機，借貸成本卻不斷升高，開始對金融架構帶來壓力。
路透社報導，以色列財政部表示，截至8月，為加薩戰爭提供資金的直接成本為1000億謝克爾（263億美元）。以色列中央銀行估計，截至2025年底，這一數字可能會增加到2500億謝克爾，但這是在以色列入侵黎巴嫩攻打真主黨之前所做的評估，攻打真主黨之後，這個數字勢必已經增加。
那導致了信用評級下調，放大了對經濟的影響，影響恐持續數年之久，而以色列債務違約的保險成本接近12年高點，預算赤字也正在不斷膨脹。
Union Investment投資組合經理德加契夫（SergeyDergachev）表示：「只要戰爭繼續，主權債務指標就會繼續惡化。」
儘管以色列的債務占GDP（國內生產毛額）去年為62%，但借貸需求激增。
德加契夫表示：「即使以色列擁有相對較好的基礎，財政方面仍然會很痛苦。」他還說：「隨著時間推移，這將對評級帶來壓力。」
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