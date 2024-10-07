現代戰爭史最激烈衝突！紐時分析：以哈「3大癥結」無法休兵停火

去年10月7日哈瑪斯跨境突襲以色列引爆以哈戰爭，至今屆滿一年，以哈休兵似乎看不見盡頭，紐約時報分析，這是接近「薛西弗斯式」的挑戰，即永無止盡又徒勞無功。主要癥結在於以色列遙不可及的戰爭目標、哈瑪斯地下游擊戰難以一網打盡，以及以國總理內唐亞胡的政治考量。

以哈戰爭是自1949年劃定以色列國界至今，以色列與阿拉伯國家之間持續最長的戰爭，以色列的回擊也是現代戰爭史上最激烈的行動之一。哈瑪斯突襲造成近1500名以色列人被殺、大約250人被俘虜，而以軍反擊至今導致超過4萬巴勒斯坦人罹難。

如今，以色列與哈瑪斯區域盟友之間的多線衝突正在擴大，包括最近以色列入侵黎巴嫩，以及伊朗轟炸以色列，但衝突的核心仍是以哈戰爭，結束這場戰鬥則面臨幾乎是「薛西弗斯神話」的挑戰。

「薛西弗斯神話」指的是希臘神話中，薛西弗斯因得罪眾神，受到懲罰，必須將巨石推到山頂，但到達山頂後巨石又自動滾落山腳，一再重複這個徒勞的過程。

紐約時報分析，以哈難以停火的主要癥結是以色列遙不可及的戰爭目標。

根據大多數軍事指標，以色列已重創哈瑪斯，包含擊斃大部分領導層和武裝份子，在不同階段占領大部分哈瑪斯控制的領土，並且查扣或摧毀大量武器庫，封鎖可能走私新武器的路徑。

但內唐亞胡領導的以色列政府，設下幾乎無法達成的勝利門檻，即完全殲滅哈瑪斯。反觀哈馬斯，對勝利的定義圍繞著生存，這種相對溫和的目標可承受一定程度的破壞。二次世界大戰中，日本遭到廣泛破壞後投降，法國早早投降，避免了破壞；哈瑪斯都沒有這樣做，而是試圖引發區域戰爭，危及以色列長遠未來。

其次，哈瑪斯以游擊隊方式作戰，藏身龐大地道網絡，使以色列難以造成決定性打擊。

最後，內唐亞胡的政治權力仰賴部分極右派議員，他們威脅，若未殲滅哈瑪斯就結束戰爭，將退出聯合政府。至少在一定程度上，這種依賴使內唐亞胡無法同意任何有關釋放人質的協議。

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