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與馬克宏通話 尼坦雅胡：對以設限只對伊朗有利

中央社／ 耶路撒冷6日綜合外電報導
尼坦雅胡。 法新社
尼坦雅胡。 法新社

以色列總理尼坦雅胡辦公室表示，尼坦雅胡今天在電話中告訴法國總統馬克宏說，對以色列設下種種限制，只會對伊朗及其撐腰的武裝組織有利。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）昨天表示，應停止向以色列輸送被用於加薩戰爭的武器，藉此擴大努力找出政治方案來解決加薩衝突。

以色列總理辦公室聲明則指出，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴馬克宏說：「正如伊朗支持其恐怖軸心旗下各組織一般，以色列盟友也應該支持以色列，而不是施加限制，這只會助長伊朗邪惡軸心的力量。」

以色列自去年10月7日與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩爆發戰爭以來，便與聲援哈瑪斯的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）隔空交火，並於最近幾週升高打擊力道。哈瑪斯與真主黨後面都有伊朗撐腰。

以色列總理辦公室表示，尼坦雅胡和馬克宏同意，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）明天訪問以色列期間，將就此事持續對話。

以色列 伊朗

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