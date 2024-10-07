以色列空襲加薩賈巴利亞 至少17死

加薩民防機構今天表示，以色列對賈巴利亞的空襲造成至少17人死亡。以軍表示，為阻止巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」重整旗鼓，他們包圍了賈巴利亞地區，擊斃數十名武裝分子。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動史無前例的攻擊，以軍展開回擊，目的在徹底摧毀這個激進組織，經過一年的戰鬥，加薩大片地區已成廢墟。

但近月來，以色列部隊重返加薩數個地區，發現哈瑪斯正在重整旗鼓。

以色列軍方今天表示，儘管經過近一年的攻擊和戰事，哈瑪斯仍有重整旗鼓的跡象，因此以軍包圍了加薩北部的賈巴利亞（Jabaliya）地區。

以軍在今天的聲明中表示：「第401旅和第460旅的部隊已成功包圍該地區，目前正在該地區繼續行動。」

聲明引述的情報顯示，「賈巴利亞地區有恐怖分子和恐怖基礎設施…哈瑪斯也有在該地區重建作戰能力的行動」。

聲明指出，以色列飛機攻擊「數十個軍事目標」來支援地面部隊。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）說，賈巴利亞一夜之間遭受多次攻擊。

他說：「以色列對賈巴利亞的空襲造成17人死亡，包括9名兒童。」

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