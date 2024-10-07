中東衝突擴大 賀錦麗重申支持加薩停火

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗今天表示，華府將繼續向以色列和中東其他國家施壓，要求達成加薩（Gaza）停火協議，即便批評者指美國迄今未利用影響力來解決加薩問題。

賀錦麗（Kamala Harris）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）的專訪，她在今天播出的一段剪輯畫面中表示，與以色列的外交工作是「一項持續性的努力」。

賀錦麗在採訪中迴避了有關以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否為「真正密切盟友」的問題。

賀錦麗說：「恕我直言，我認為更好的問題是：我們美國人民和以色列人民之間是否建立了重要的聯盟，這問題的答案是肯定的。」

賀錦麗重申華府的立場，在以色列面對伊朗和伊朗撐腰的激進組織如巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）時，美國支持以色列自衛的權利。

賀錦麗說：「現在我們和以色列領導層展開的外交工作，是本著我們明確的原則所做的持續性努力。」

賀錦麗說：「我們不會停止向以色列和包括該地區的阿拉伯領導人施壓。」

路透社報導，華府偶爾會因戰爭造成平民傷亡來譴責以色列，但這些批評大多是口頭上的，政策上並未有實質改變。

有批評者說，美國和世界各地的反戰人士幾個月來一直要求武器禁運，但華府拒絕以禁運方式對其盟友施壓。抗議人士還在週末舉行示威活動。

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