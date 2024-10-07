真主黨火箭雨釀6傷！以色列第3大城海法首度遭擊中 市區散落炸彈碎片
美國有線電視新聞網（CNN）報導，黎巴嫩武裝團體真主黨6日晚間向以色列北部城市海法（Haifa）發射一連串火箭，造成至少6人受傷，這似乎是雙方衝突升溫以來，首次有火箭實際擊中海法。
真主黨聲明襲擊目標是以色列卡梅爾軍事基地（Carmel military base），但是以色列當局表示火箭和碎片散落城市周圍。
以色列紅大衛盾會（Magen David Adom）表示，現場亦治療2名傷者，其中1名13歲男孩頭部遭碎片擊中受傷，另1名成年男子因爆炸震碎玻璃致傷。所有傷者均無大礙，無人受到重傷，且均意識清楚。
CNN指出，這似乎是真主黨火箭首度實際擊中海法。位於以色列北部的海法是港口城市，西瀕地中海，背倚迦密山。 目前海法是以色列第3大城市，僅次於西耶路撒冷和特拉維夫。
以軍稍早表示已偵測到5枚飛向海法火箭，儘管試圖攔截，但仍有數枚落地。
以色列官員稱，真主黨6日從黎巴嫩邊境發射超過100枚火箭。
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