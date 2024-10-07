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以哈戰爭屆滿週年 德國譴責哈瑪斯力挺猶太人

中央社／ 柏林6日專電

以哈戰爭7日屆滿週年，加薩走廊至今戰火綿延。德國總理蕭茲6日譴責哈瑪斯，呼籲雙方停火；另德國外長貝爾伯克重申德國與以色列團結一致，保證猶太人在德國得到政府和「這片土地上所有正派人民」的充分支持。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在去年10月7日爆發有史以來最大衝突，持續煙硝戰火遮蔽和平的曙光。德國各地週末出現多場針對紀念日舉辦的各種示威遊行活動，德國警方因此加強警備並擴大取締任務。

蕭茲（Olaf Scholz）6日發布名為「10月7日週年紀念日」影片，表示「哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊的週年之際，和平或是和解在中東地區看起來遙不可及。」

他談到整個地區的軍事衝突，以及擴張到黎巴嫩的武裝衝突，德國聯邦政府與國際夥伴保持密切聯繫防止局勢升級。蕭茲說，過去幾天情況並沒有變得容易，「所以我們共同努力確保中東不會爆發此類的大火」。

蕭茲也譴責哈瑪斯恐怖分子殘酷殺害以色列人，並綁架數百人到加薩走廊。他說，去年10月他出訪以色列的那些經歷至今揮之不去。中東衝突也影響在德國的許多人，「那些受難的、表達擔憂的或同情的人」。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）6日投書德國畫報（Bild），譴責反猶太暴力，並重申德國與以色列團結一致。

她表示，反猶主義增加，德國街頭慶祝伊朗飛彈轟以色列，「自從那天後猶太人在德國感到不安全」，她對此感的羞愧。她說，「我們與你們站在一起。你們的安全是我們國家理由的一部分。」

猶太人中央委員會主席舒斯特（Josef Schuster）在德國媒體編輯網路（RND）表示，「伊朗攻擊飛彈射向以色列後在德國街頭歡呼的景象，以及那些在10月7日哈瑪斯恐怖攻擊週年日開啟仇恨以色列的呼聲，都在我們的社會。」他呼籲審視在德國根深柢固的猶太仇恨。

以色列 伊朗

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