以軍空襲貝魯特南郊 傳伊朗精銳指揮官失聯多日

兩名伊朗安全官員告訴路透社，貝魯特上週尾遭空襲後就一直無法聯繫上伊朗聖城部隊指揮官卡阿尼。他在黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨領袖納斯拉勒遭到擊殺後前往當地。

其中一名官員表示，在據報以色列鎖定真主黨（Hezbollah）高層薩法丁（Hashem Safieddine）而展開的其中一起空襲期間，聖城部隊（Quds Force）指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）人在貝魯特南郊的達希耶（Dahiyeh）。不過這名消息人士表示，卡阿尼當時沒有跟薩法丁會面。

聖城部隊是伊朗精銳革命衛隊（Revolution­ary Guards）轄下負責海外行動的特種部隊。

這名官員表示，伊朗和真主黨後來都無法跟卡阿尼取得聯繫。

以色列追擊伊朗支持的真主黨，已對位在達希耶的數個目標進行打擊。

另一名伊朗官員也表示，卡阿尼在納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）9月27日遭到以色列襲擊身亡後前往黎巴嫩，自從針對薩法丁的空襲發生以來，伊朗當局一直無法與卡阿尼取得聯繫。

外界普遍認為薩法丁會是納斯拉勒的接班人。但是消息人士指出，自從以色列4日空襲後，他至今下落不明。

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