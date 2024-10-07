以軍空襲貝魯特南郊 傳伊朗精銳指揮官失聯多日
兩名伊朗安全官員告訴路透社，貝魯特上週尾遭空襲後就一直無法聯繫上伊朗聖城部隊指揮官卡阿尼。他在黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨領袖納斯拉勒遭到擊殺後前往當地。
其中一名官員表示，在據報以色列鎖定真主黨（Hezbollah）高層薩法丁（Hashem Safieddine）而展開的其中一起空襲期間，聖城部隊（Quds Force）指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）人在貝魯特南郊的達希耶（Dahiyeh）。不過這名消息人士表示，卡阿尼當時沒有跟薩法丁會面。
聖城部隊是伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）轄下負責海外行動的特種部隊。
這名官員表示，伊朗和真主黨後來都無法跟卡阿尼取得聯繫。
以色列追擊伊朗支持的真主黨，已對位在達希耶的數個目標進行打擊。
另一名伊朗官員也表示，卡阿尼在納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）9月27日遭到以色列襲擊身亡後前往黎巴嫩，自從針對薩法丁的空襲發生以來，伊朗當局一直無法與卡阿尼取得聯繫。
外界普遍認為薩法丁會是納斯拉勒的接班人。但是消息人士指出，自從以色列4日空襲後，他至今下落不明。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言