伊朗：6日深夜至翌日清晨取消部分機場航班

中央社／ 德黑蘭6日綜合外電報導

伊朗國營媒體報導，伊朗民航組織今天以「營運限制」為由，宣布取消境內部分機場航班。伊朗1日對以色列發射飛彈時也曾實施飛航限制；以色列矢言對此進行報復。

官方伊朗通訊社（IRNA）引述伊朗民航組織（Civil Aviation Organisation）發言人亞扎魯（Jafar Yazarloo）說，由於相關限制，「我國部分機場航班將自今晚10月6日晚間9時起取消，直到明天10月7日上午6時」。

法新社報導，伊朗1日對以色列發射約200枚飛彈，為其第2次直接攻擊對方。德黑蘭表示，相關行動是對與伊朗結盟的武裝組織領袖，以及伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）一名將領遭到以色列殺害，進行報復。

從那時候起，以色列就表示將會對伊朗的攻擊作出回應。

伊朗空域從1日晚間起關閉到3日，為期不到兩天。伊朗民航組織當時宣布，基於安全理由，國內、國際航班全面停飛。

歐盟航空安全總署（European Union Aviation Safety Agency）已建議歐洲航空公司於31日前避開伊朗空域，並持續評估局勢。

以色列 伊朗

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