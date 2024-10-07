馬克宏籲停以武器 內唐亞胡批可恥

法國總統馬克宏五日呼籲立刻終止以色列入侵黎巴嫩的戰爭，並敦促國際間停止向以色列運送用於加薩的武器，「黎巴嫩也不能淪為下個加薩」。對此，以色列總理內唐亞胡痛批馬克宏「可恥」。

法媒五日播出馬克宏一日受訪時的內容。他說，當前首要之務是回到透過政治方法解決，停供作為加薩作戰的武器。

他還說，在去年十月加薩開戰後，法國未供應以色列任何武器。對國際社會要求加薩停火的呼聲，他表示，「我們的聲音沒被聽見」；這是個錯誤，也不利以色列的安全。

內唐亞胡五日晚間隨即在社群媒體Ｘ發布影片做出回應，並點名是給馬克宏的訊息。

內唐亞胡指稱，在以色列跟以伊朗為首的「野蠻勢力」作戰時，所有文明國家皆應堅定挺以。但馬克宏和其他西方國家領袖現在卻呼籲對以色列實施武器禁運，「他們真可恥」；伊朗有對黎巴嫩真主黨、葉門叛軍青年運動、巴勒斯坦哈瑪斯及其代理人武器禁運嗎？當然沒有！

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