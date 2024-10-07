加薩戰爭周年 全球現挺巴示威

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月七日突襲以色列，以軍隨即展開報復，加薩戰爭並向整個中東蔓延。在一周年前夕，全球多地湧現聲援巴勒斯坦平民的反戰示威活動，僅英國倫敦市中心就約有四萬人走上街頭，高喊「停止轟炸平民」等口號。

聲援巴勒斯坦 促結束衝突

法國巴黎、義大利羅馬、菲律賓馬尼拉、南非開普敦、德國柏林、墨西哥墨西哥城、西班牙馬德里、澳洲雪梨和美國紐約及華府等全球主要城市，五日有成千上萬名挺巴勒斯坦的示威者走上街頭，要求這一年來在加薩等中東地區爆發的流血衝突畫下句點。

在華府白宮附近的示威者，抗議美國支持以色列在加薩與黎巴嫩的軍事行動。紐約市曼哈頓知名的時報廣場，有戴傳統巴勒斯坦頭巾的示威者高喊「加薩、黎巴嫩，你們將起來反抗，我們站在你們這邊」，並高舉要求對以色列禁運武器的標語。

白宮外還有美籍攝影記者梅納引燃自己左手臂，以自焚方式表達他身為記者，對媒體這一年來未客觀報導加薩戰爭，「散布不實訊息」道歉。英國每日郵報報導說，他似乎遭嚴重燒傷。

羅馬示威遊行 警水砲驅離

羅馬約有六千名示威者無視禁令在市中心遊行，並與警方爆發衝突，警方以催淚彈及水砲驅離；柏林約一千名示威者舉巴勒斯坦旗幟，高喊「一年的種族滅絕」口號；馬德里約五千人上街遊行，呼喊「抵制以色列」等口號。聯合國的司法機關國際法院（ICJ）主張加薩戰爭已造成種族滅絕，以方則否認。

在全球穆斯林人口最多的國家印尼，其首都雅加達六日上午也有至少一千名示威者在美國大使館外抗議，要求華府停止提供武器給以色列；馬尼拉的美國使館外也有類似情況。

但在倫敦，也有人揮舞以色列國旗跟挺巴示威者對峙。路透引述倫敦警方報導，五日的集會遊行有十五人被捕，但未詳述這些人的立場；柏林同樣有支持以色列的人士上街抗議德國國內愈來愈強烈的反猶太主義。

據加薩衛生部統計，一年來當地已近四點二萬名巴人喪生，其中許多是婦孺，境內二三○萬名巴人幾乎全部被迫離開家園，並引發糧食匱乏等人道危機。

以軍提高戒備 已準備增兵

另外，由於加薩戰爭將屆周年，以軍五日即提高戒備，其發言人哈加里說，已做好增兵準備，還警告七日當天以色列國內恐遭攻擊。

據國際移民組織（IMO）統計，黎巴嫩近兩周已達四十萬人流離失所，其中逾十六點五萬人住在全國八百個避難收容所。但以軍五至六日又徹夜空襲黎巴嫩多地，對真主黨的武器貯藏設施和其他基礎設施實施定點襲擊，導致廿三人死亡、九十三人受傷。至於伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）「聖城旅」故指揮官蘇雷曼尼接班人卡阿尼在貝魯特則生死未卜。

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