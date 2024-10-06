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以巴衝突周年前夕突襲！以色列南部槍擊釀1死10傷、傳槍手已被擊斃

中央社／ 以色列俾什巴6日綜合外電報導
緊急服務機構表示，1名槍手在以色列南部俾什巴市（Beersheba）的公車站開槍，造成1名女子死亡，另有10人受傷。圖為警察在以色列南部貝爾謝巴的襲擊現場工作。路透
緊急服務機構表示，1名槍手在以色列南部俾什巴市（Beersheba）的公車站開槍，造成1名女子死亡，另有10人受傷。圖為警察在以色列南部貝爾謝巴的襲擊現場工作。路透

緊急服務機構表示，1名槍手在以色列南部俾什巴市（Beersheba）的公車站開槍，造成1名女子死亡，另有10人受傷。

這起事件發生在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列、引發戰爭的週年前夕。

路透社報導，救護服務表示，襲擊者已被擊斃。1名目擊者告訴以色列N12新聞台，現場有士兵向兇手開槍。

據媒體報導，攻擊者是來自以色列尼格夫（Negev）沙漠的貝都因（Bedouin）少數民族成員。

警方稱這次槍擊恐怖攻擊，但尚未提供槍手身分的詳細資訊。

在哈瑪斯去年突襲以色列南部、引發以哈戰爭週年前夕，以色列安全部隊已加強戒備，防範全國各地可能發生的親巴勒斯坦街頭襲擊事件。

以色列 伊朗 哈瑪斯 巴勒斯坦 恐怖攻擊 槍擊

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