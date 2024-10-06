以色列防長警告伊朗：傷害以色列下場就像加薩和黎巴嫩

以色列國防部長葛朗特今天警告伊朗，若德黑蘭當局試圖傷害以色列，最後的下場可能就像加薩走廊或黎巴嫩一樣。此外，以國總理內唐亞胡今天前往黎巴嫩邊境視察以軍部隊。

法新社報導，葛朗特（Yoav Gallant）在聲明中提到，伊朗近期對以色列發動飛彈攻擊，擊中2座以色列空軍基地，他對此表示：「伊朗人毫無能力撼動以色列空軍，沒有任何一架（以國）軍機受損，也沒有任何一個（以軍）中隊因此失序。」

他強調：「若有人認為僅僅試圖傷害我們就能阻止我們的行動，應該看看我們在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）取得的成果。」

此外，以色列軍方在黎巴嫩南部針對真主黨（Hezbollah）展開地面行動近一週後，以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，總理今天前往駐紮以黎邊境的以軍部隊進行視察。

以色列總理辦公室發布聲明指出：「總理內唐亞胡今天前往駐紮在黎巴嫩邊境的第36師級部隊基地進行視察。」

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