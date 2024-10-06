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以巴衝突將滿周年 以軍增派兵力至加薩周邊

中央社／ 耶路撒冷6日綜合外電報導
>巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列、引發以哈戰爭即將滿週年，以色列軍方今天表示已部署更多軍隊來保護以國南部社區以及與加薩走廊接壤的地區。圖為以色列鐵穹防空系統開火，攔截從以色列北部黎巴嫩發射的火箭。美聯社
>巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列、引發以哈戰爭即將滿週年，以色列軍方今天表示已部署更多軍隊來保護以國南部社區以及與加薩走廊接壤的地區。圖為以色列鐵穹防空系統開火，攔截從以色列北部黎巴嫩發射的火箭。美聯社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列、引發以哈戰爭即將滿週年，以色列軍方今天表示已部署更多軍隊來保護以國南部社區以及與加薩走廊接壤的地區。

法新社報導，以色列軍方表示：「已向以色列國防軍（IDF）加薩師增派數個排的兵力，駐守南部社區和邊境地區。」

以軍在聲明中指出：「士兵裝備齊全，可與當地安全部隊協調防禦該地區。」軍方表示，目前有3個師在加薩走廊境內努力「摧毀恐怖分子的基礎建設，並削弱哈瑪斯（Hamas）的能力」。

以色列國防軍南方司令部（Southern Command）指揮官芬克爾曼（Yaron Finkelman）少將表示：「南方司令部持續保持高度戒備，為未來作好準備。」

哈瑪斯武裝分子去年10月7日突破邊界，從加薩走廊進入以色列，在猶太「住棚節」（Sukkot）假期的尾聲，對以色列發動陸海空入侵，成為以國史上最致命的襲擊。

1年後，根據法新社統計的以色列官方數據，以色列方因這次襲擊喪生的人數已達1205人，其中絕大多數為平民，包括遭殺害的被俘人質。

哈瑪斯共劫持251名人質，有97人仍被關押在加薩走廊，以軍認定其中的33人已死亡。

另一方面，根據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部，以色列對加薩走廊的報復攻擊迄今已造成至少41870人死亡，其中大多數為平民。

以色列 伊朗 加薩走廊 哈瑪斯 國防

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