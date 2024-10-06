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「正陷入可怕危機」聯合國難民署專員抵黎巴嫩 聲援受以國空襲影響民眾

中央社／ 貝魯特6日綜合外電報導
聯合國難民署高級專員格蘭迪在社群媒體平台X發文說，「黎巴嫩正陷入一場可怕的危機」，尤其以色列近來頻頻空襲黎巴嫩，「造成當地數以十萬計民眾陷入貧困或流離失所」。圖/截自格蘭迪X平台
聯合國難民署高級專員格蘭迪在社群媒體平台X發文說，「黎巴嫩正陷入一場可怕的危機」，尤其以色列近來頻頻空襲黎巴嫩，「造成當地數以十萬計民眾陷入貧困或流離失所」。圖/截自格蘭迪X平台

聯合國（UN）難民署高級專員昨天抵達黎巴嫩展開訪問，並且聲援當地數以十萬計遭以色列空襲影響和亟需國際援助的民眾。同時，黎巴嫩今天以安全風險為由，宣布學校延後開學。

法新社報導，聯合國難民署（UNHCR）高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在社群媒體平台X發文說，「黎巴嫩正陷入一場可怕的危機」，尤其以色列近來頻頻空襲黎巴嫩，「造成當地數以十萬計民眾陷入貧困或流離失所」。

格蘭迪指出：「我來這裡是為了聲援受（空襲）影響的民眾、支持人道主義努力，以及請求更多國際援助。」

聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員瑞薩（Imran Riza）昨天警告說，以色列攻擊它口中的真主黨目標時，連帶對當地醫護部門造成衝擊。

瑞薩在X發文指出，「過去幾天，我們目睹針對（黎巴嫩）醫療機構的攻擊正在急遽增加」。他強調，「醫護人員正在付出最沉重的生命代價，醫療體系也正瀕臨崩潰」。

另外，黎巴嫩今天表示，由於以色列升高對武裝組織真主黨（Hezbollah）的空襲行動，貝魯特當局將延後學校新學年的開學日期。

黎巴嫩教育部長哈拉比（Abbas Halabi）表示，基於「安全風險」，本地逾100萬名學生的新學年開學日將訂在11月4日。

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