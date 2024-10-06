留大量殘磚破瓦…加薩走廊瓦礫「可填11座金字塔」 埋萬具遺骸與未爆彈
以哈戰爭在加薩走廊破壞許多建物並留下大量殘磚破瓦，3名聯合國官員表示，巴勒斯坦當局正在考慮如何處理這些瓦礫，聯合國則試圖提供相關協助。
路透社報導，聯合國估算加薩走廊（Gaza Strip）瓦礫重逾4200萬公噸，堆起來能填滿11座埃及最大的吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza），且這些碎片日益增加。
聯合國領導的「瓦礫管理工作小組」（DebrisManagement Working Group）擬與巴勒斯坦當局在加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）、中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah）推動試點計畫，於本月開始清理路邊瓦礫。
聯合國開發計畫署（UNDP）共同主持前述工作小組，其加薩辦公室（Gaza Office）主任姆拉基奇（Alessandro Mrakic）說：「挑戰十分艱鉅，這將是一場大規模行動，但與此同時，我們現在就展開行動非常重要。」
當被問及加薩走廊瓦礫殘骸，以色列國防部人道單位「領土內政府活動協調局」（COGAT）回應，其目標是改善廢棄物處理方式，並與聯合國合作擴大相關工作。姆拉基奇表示與以色列協調良好，但尚未就未來計畫進行詳細討論。
現年11歲的穆罕默德（Mohammed）在自家廢墟收集屋頂坍塌的大塊破片再搗成碎石，他父親將利用這些碎石為戰爭罹難者製作墓碑。這也是著手清理瓦礫的一小部分工作。
根據聯合國衛星資料，加薩走廊有2/3戰前建築（逾16萬3000棟房屋）受損或遭夷平。
姆拉基奇引述未公布初步評估，指清理1000萬公噸瓦礫將花費2億8000萬美元（約新台幣90億元），意味如果以哈戰爭現在終止，清理費將落在12億美元左右。聯合國今年4月估算，需花14年才能清除這些碎石破瓦。
姆拉基奇並指出，根據巴勒斯坦衛生部，瓦礫堆底下埋著多達1萬具尚未發現遺骸以及未爆彈。
此外，聯合國環境規劃署（UNEP）示警據估有230萬公噸瓦礫恐遭汙染，吸入建材含有的石綿纖維可能導致罹患咽喉癌、卵巢癌和肺癌。
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言