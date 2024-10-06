留大量殘磚破瓦…加薩走廊瓦礫「可填11座金字塔」 埋萬具遺骸與未爆彈

以哈戰爭在加薩走廊破壞許多建物並留下大量殘磚破瓦，3名聯合國官員表示，巴勒斯坦當局正在考慮如何處理這些瓦礫，聯合國則試圖提供相關協助。

路透社報導，聯合國估算加薩走廊（Gaza Strip）瓦礫重逾4200萬公噸，堆起來能填滿11座埃及最大的吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza），且這些碎片日益增加。

聯合國領導的「瓦礫管理工作小組」（DebrisManagement Working Group）擬與巴勒斯坦當局在加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）、中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah）推動試點計畫，於本月開始清理路邊瓦礫。

聯合國開發計畫署（UNDP）共同主持前述工作小組，其加薩辦公室（Gaza Office）主任姆拉基奇（Alessandro Mrakic）說：「挑戰十分艱鉅，這將是一場大規模行動，但與此同時，我們現在就展開行動非常重要。」

當被問及加薩走廊瓦礫殘骸，以色列國防部人道單位「領土內政府活動協調局」（COGAT）回應，其目標是改善廢棄物處理方式，並與聯合國合作擴大相關工作。姆拉基奇表示與以色列協調良好，但尚未就未來計畫進行詳細討論。

現年11歲的穆罕默德（Mohammed）在自家廢墟收集屋頂坍塌的大塊破片再搗成碎石，他父親將利用這些碎石為戰爭罹難者製作墓碑。這也是著手清理瓦礫的一小部分工作。

根據聯合國衛星資料，加薩走廊有2/3戰前建築（逾16萬3000棟房屋）受損或遭夷平。

姆拉基奇引述未公布初步評估，指清理1000萬公噸瓦礫將花費2億8000萬美元（約新台幣90億元），意味如果以哈戰爭現在終止，清理費將落在12億美元左右。聯合國今年4月估算，需花14年才能清除這些碎石破瓦。

姆拉基奇並指出，根據巴勒斯坦衛生部，瓦礫堆底下埋著多達1萬具尚未發現遺骸以及未爆彈。

此外，聯合國環境規劃署（UNEP）示警據估有230萬公噸瓦礫恐遭汙染，吸入建材含有的石綿纖維可能導致罹患咽喉癌、卵巢癌和肺癌。

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