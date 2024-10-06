加薩衝突愈演愈烈…馬克宏籲停止向以國運送武器 德外長稱與以色列站在一起

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲停止向以色列運送用於加薩地帶的武器。他斥責了以色列總理內唐亞胡在黎巴嫩發起地面進攻的決定，馬克宏強調，避免黎巴嫩局勢進一步升級是「當務之急」。他補充說：「黎巴嫩不能成為第二個加薩。」

馬克宏也重申了對加薩衝突的擔憂。儘管國際社會多次呼籲停火，戰火仍在持續。他在接受法國廣播電台France Inter採訪時表示：「我覺得我們的呼籲並沒有得到應有的回應。我認為這是一個錯誤，甚至危及以色列的安全。」他進一步指出，持續的衝突只會加劇仇恨的滋生。

內唐亞胡很快對馬克宏言論做出強烈回應。以色列總理辦公室發布了一份聲明表示「當以色列與由伊朗主導的野蠻勢力作戰之際，所有文明國家都應該堅定地站在以色列一邊……然而，馬克宏總統和其他西方領導人現在卻呼籲對以色列實施武器禁運。真是可恥。」

對此，馬克宏辦公室回應稱，法國一直是以色列的「堅定朋友」，並形容內唐亞胡的反應過度，脫離了法國與以色列之間的友誼。

以色列襲擊清真寺

巴勒斯坦醫療官員表示，以色列周日凌晨在加薩中部發動空襲，造成至少18人死亡，多人受傷。襲擊擊中了一家醫院附近的為流離失所者提供庇護的清真寺。

以色列軍方稱，他們在針對哈馬斯恐怖分子的指揮中心進行「精確打擊」，指揮點設在清真寺和一所學校內。

控制加薩的哈馬斯被以色列以及許多歐美國家認定為恐怖組織，但是中國、俄羅斯、土耳其等國以及聯合國方面始終拒絕做出該認定。

空襲貝魯特

在以色列空襲的持續威脅下，數千人逃離貝魯特。以色列軍隊對達希耶發動空襲，該地區位於貝魯特南部郊區，也是黎巴嫩真主黨的據點。以色列軍方此前已命令特達希耶的居民撤離之後，午夜時分開始襲擊。

貝爾博克稱德國與以色列站在一起

德國外交部長貝爾博克表示，哈馬斯去年對以色列的襲擊是猶太人和德國歷史上的轉折點。她為德國《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）撰寫了一篇客座文章，其中寫道，哈馬斯10月7日的大屠殺標志著「之前」和「之後」的時代。

她表示，以色列的安全是德國國家理性（Staatsräson）的一部分，這意味著，以色列的安全是德國國家利益的一部分：「以色列有權進行自衛，對抗哈馬斯的暴力以及伊朗和真主黨的火箭彈恐襲。」貝爾博克還強調，她對過去一年中，德國街頭發生的反猶太襲擊事件感到尷尬，並重申政府的立場：「我們反對這種行為。我們訴諸法律的全部力量對此進行反對。」她對以色列民眾說：「我們與你們同在。」

（德新社，路透社，美聯社等）

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