憂石油碼頭遭以色列報復 伊朗石油部長訪問關鍵輸油站
根據伊朗石油部新聞通訊社（SHANA），伊朗石油部長帕克尼加德（Mohsen Paknejad）今天抵達波斯灣哈格島（Kharg Island）。各方普遍擔心，以色列可能攻擊這個伊朗最大的石油碼頭。
路透社報導，德黑蘭當局上週發射飛彈襲擊以色列後，以色列軍方發言人昨天表示，他們將在「合適的時機」進行報復。
在伊朗發動攻擊後，美國新聞網站Axios引述以色列官員的說法指出，伊朗石油設施可能會成為以軍報復的目標。美國總統拜登（Joe Biden）4日表示，他認為以色列尚未決定如何回應。
伊朗石油部新聞通訊社報導：「帕克尼加德今天早上抵達哈格島視察石油設施，並會見當地的作業人員。」；並指出，當地的輸油站有能力儲存2300萬桶原油。
不承認美國制裁的中國是德黑蘭當局的主要客戶，分析人士稱，中國今年上半年每天從伊朗進口120萬至140萬桶原油。
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