衝突將屆周年…印尼數百人示威挺巴勒斯坦 從市中心遊行到美駐印尼大使館

以哈戰爭將屆滿週年，印尼保衛巴勒斯坦人民聯合會（ARIBP）今早號召數百人在雅加達市中心遊行示威，中午聚集至美國駐印尼大使館前，高舉巴勒斯坦國旗並呼喊口號，同時也透過行動劇呈現巴勒斯坦人的遭遇。

印尼保衛巴勒斯坦人民聯合會（ARIBP）今天清晨號召數百人在雅加達市中心集合，一路遊行至美國駐印尼大使館以聲援巴勒斯坦，許多人揮舞巴勒斯坦旗幟，手上則拿著印有「停止加薩大屠殺」、「與巴勒斯坦人同在」及「解放巴勒斯坦」等標語的海報。

示威民眾大多穿著白色衣服，身上穿戴有巴勒斯坦國旗的裝飾，像是頭巾和帽子等，部分民眾的頭巾上寫著「拯救巴勒斯坦」字樣。遊行時，有民眾演出行動劇，以描述巴勒斯坦人民的遭遇。

「點滴網」（Detik）報導，印尼巴勒斯坦青年聯盟（API Palestina）的幹部穆達里克（Abddulah Mudarik）批評美國雙重標準，並表示，在美國大使館前抗議，是為了反對任何形式的雙重標準。他說，「宗教和性別都是人道主義議題」。

穆達里克也指出，巴勒斯坦尚未獨立，但印尼人民能大聲要求獨立，實在非常諷刺，並邀請所有示威民眾繼續與巴勒斯坦站在一起，直到他們獨立建國。

他說：「讓我們向每個人保證，在（以哈戰爭）週年之際，抗爭將繼續下去，即使在巴勒斯坦獨立之後，我們也將繼續提供幫助。」

穆斯林人口逾85%的印尼，官方和民間向來支持巴勒斯坦建國。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）曾表示，以色列在巴勒斯坦進行大屠殺，殺害婦女和兒童在內等平民的行為不合理，並多次呼籲，將巴勒斯坦從以色列的佔領中解放出來。

佐科威5日向媒體表示，若所有國家透過對話、會晤和良好溝通，巴勒斯坦、加薩和黎巴嫩的事件是可以避免的。

他說：「我認為對話是解決加薩、黎巴嫩與以色列、巴勒斯坦、以色列和真主黨、伊朗和以色列衝突的唯一途徑。」

商品推薦