黎巴嫩總理支持美法提出停火提議 呼籲向以色列施壓
以色列今天再對黎巴嫩首都貝魯特南方郊區發動空襲，黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）表示，他支持美國及法國日前提出的停火提議，並促請針對停火一事「向以色列施壓」。
米卡提透過聲明說道：「我們持續支持法國和美國在歐盟（EU）、阿拉伯國家和外國支持下聯合發出的停火呼籲，並要求向以色列施壓，使以方遵守停火且立即執行（聯合國安全理事會）1701號決議。」
黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，貝魯特南方今天遭到空襲。法新社記者聽見巨大爆炸聲，並看到受攻擊地點有濃煙竄升天際。
此外，黎巴嫩衛生部今天指出，以色列昨天對黎國南部的城鎮和村莊以及國內其他地方發動空襲，導致23人死亡、93人受傷。
路透社掌握的目擊者說法指稱，今天凌晨貝魯特南方郊區遭遇大規模空襲，爆炸聲響徹整個貝魯特，數公里外都能看見當地閃著紅光與白光，持續將近30分鐘。
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