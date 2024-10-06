加薩政府：以軍空襲中部清真寺、學校 增至24死、93傷

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控管的加薩政府媒體辦公室表示，以色列今早對加薩走廊安置流離失所民眾的一座清真寺和一所學校發動空襲，死亡人數已升至24人，另有93人受傷。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）艾格撒醫院（Al-Aqsa Hospital）附近的一座清真寺和一所學校遭到攻擊。再過一天，以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭將滿1年。

以色列軍方發布聲明表示，他們對「哈瑪斯恐怖分子發動精準打擊行動」，這些恐怖分子藏身在伊本拉什德學校（Ibn Rushd School）和書哈達艾格撒清真寺（Shuhada al-Aqsa Mosque）中的指揮和控制中心進行活動。

法新社報導，加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）稍早表示，由於占領軍（指以色列）轟炸位於艾格撒烈士醫院大門前、為流離失所民眾提供庇護所的一座清真寺，死亡人數增至21人，並出現大量傷者。

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