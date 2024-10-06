快訊

聯電證實遭駭！公司重訊回應：網站恢復運作、無資料外洩

雨區擴大！13縣市大雨特報「雷雨炸2地」 宜蘭山區暴雨國家警報響

熱帶低壓生成！估周三升級颱風「百里嘉」 移動路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

加薩政府：以軍空襲中部清真寺、學校 增至24死、93傷

中央社／ 開羅6日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控管的加薩政府媒體辦公室表示，以色列今早對加薩走廊安置流離失所民眾的一座清真寺和一所學校發動空襲，死亡人數已升至24人，另有93人受傷。圖為巴勒斯坦人檢查被毀的阿克薩烈士清真寺的廢墟。歐新社
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控管的加薩政府媒體辦公室表示，以色列今早對加薩走廊安置流離失所民眾的一座清真寺和一所學校發動空襲，死亡人數已升至24人，另有93人受傷。圖為巴勒斯坦人檢查被毀的阿克薩烈士清真寺的廢墟。歐新社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控管的加薩政府媒體辦公室表示，以色列今早對加薩走廊安置流離失所民眾的一座清真寺和一所學校發動空襲，死亡人數已升至24人，另有93人受傷。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）艾格撒醫院（Al-Aqsa Hospital）附近的一座清真寺和一所學校遭到攻擊。再過一天，以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭將滿1年。

以色列軍方發布聲明表示，他們對「哈瑪斯恐怖分子發動精準打擊行動」，這些恐怖分子藏身在伊本拉什德學校（Ibn Rushd School）和書哈達艾格撒清真寺（Shuhada al-Aqsa Mosque）中的指揮和控制中心進行活動。

法新社報導，加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）稍早表示，由於占領軍（指以色列）轟炸位於艾格撒烈士醫院大門前、為流離失所民眾提供庇護所的一座清真寺，死亡人數增至21人，並出現大量傷者。

以色列 伊朗 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 空襲

延伸閱讀

傳哈瑪斯重振旗鼓？以軍曝加薩北部城市遭襲擊：在當地致力恢復作戰能力

中東局勢延燒 分析挺以色列對美影響：捲入戰爭風險增、恐損賀錦麗選情

真主黨可能接班人 傳已死於以軍空襲 倖存機率「近乎0」

以色列空襲加薩清真寺 釀至少5死20傷

相關新聞

伊朗飛彈攻勢暴露以色列防空弱點 伊以恐陷「飛彈乒乓球」危機

中東地區緊張局勢一觸即發，以色列過去一周連續空襲黎巴嫩，而伊朗也發射飛彈攻擊以色列。以軍表示準備好對伊朗的飛彈攻擊做出回...

以軍襲黎巴嫩醫院 聯合國：醫療人員付出慘重代價

黎巴嫩至少4家醫院昨天宣布因為以色列的攻擊而被迫停工，而隸屬於真主黨的一個衛生組織表示，過去24小時內有11名護理人員殉...

影／白宮外自焚聲援巴勒斯坦孩童 美記者「獻出左臂」恐怖畫面曝光

以哈戰爭即將在10月7日進入一周年，全球各地紛紛出現挺巴勒斯坦、呼籲停戰抗議，美國一名攝影記者質疑媒體對戰爭報導有所偏頗...

衝突將屆周年…印尼數百人示威挺巴勒斯坦 從市中心遊行到美駐印尼大使館

以哈戰爭將屆滿週年，印尼保衛巴勒斯坦人民聯合會（ARIBP）今早號召數百人在雅加達市中心遊行示威，中午聚集至美國駐印尼大...

加薩政府：以軍空襲中部清真寺、學校 增至24死、93傷

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控管的加薩政府媒體辦公室表示，以色列今早對加薩走廊安置流離失所民眾的一座清真寺和一所學校發動...

傳哈瑪斯重振旗鼓？以軍曝加薩北部城市遭襲擊：在當地致力恢復作戰能力

以色列軍方今天表示，儘管巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯經歷近一年的打擊與作戰，但有跡象顯示哈瑪斯正在加薩走廊北部賈巴利亞地區重振...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。