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傳哈瑪斯重振旗鼓？以軍曝加薩北部城市遭襲擊：在當地致力恢復作戰能力

中央社／ 耶路撒冷6日綜合外電報導
以色列軍方今天表示，儘管巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯經歷近一年的打擊與作戰，但有跡象顯示哈瑪斯正在加薩走廊北部賈巴利亞地區重振旗鼓。圖為瞪羚在以色列與加薩走廊的邊界附近奔跑。法新社
以色列軍方今天表示，儘管巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯經歷近一年的打擊與作戰，但有跡象顯示哈瑪斯正在加薩走廊北部賈巴利亞地區重振旗鼓。圖為瞪羚在以色列與加薩走廊的邊界附近奔跑。法新社

以色列軍方今天表示，儘管巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯經歷近一年的打擊與作戰，但有跡象顯示哈瑪斯正在加薩走廊北部賈巴利亞地區重振旗鼓，因此以軍包圍並打擊當地作為應對。

法新社報導，以色列軍方發布聲明說：「第401旅和第460旅的部隊已經成功包圍該地區，目前持續在當地行動。」

以色列軍方聲稱有情報指出，「賈巴利亞（Jabaliya）地區存在恐怖分子以及相關基礎設施…而且哈瑪斯（Hamas）在當地致力於恢復作戰能力」。

以色列軍方還提到，「展開行動之前與執行期間，以色列空軍（IAF）空襲該地區的數十個軍事目標，以協助以色列國防軍（IDF）地面部隊」，打擊的目標包括武器存放處、地下設施和其他武裝基礎設施。

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，賈巴利亞整夜遭到多次襲擊，已經有多人傷亡。

以色列 伊朗 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 空襲

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