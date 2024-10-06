樂見以色列、伊朗衝突？外媒曝俄羅斯立場：被迫支持伊朗、不願被捲入

作為伊朗的主要盟友，俄羅斯希望伊朗與以色列互相攻擊？外媒5日分析，俄羅斯雖支持伊朗，卻不希望中東衝突擴大到影響伊朗對俄武器供給，因此俄羅斯還曾透過伊朗，要求真主黨不要擴大與以色列衝突。中東衝突持續緊張，各界都很關注以色列、伊朗與俄羅斯的回應，以觀察戰事是否會擴大。

俄羅斯受制於伊朗？

根據《半島電視台》報導，以色列近日進入黎巴嫩進行有限地面軍事行動，盼藉此打擊真主黨勢力，外界關注真主黨背後的伊朗，還有伊朗背後的俄羅斯如何看待中東衝突。亞塞拜然智庫學者索雷曼夫表示，由於俄烏戰爭的關係，俄羅斯很需要伊朗的武器，因此俄羅斯也被迫要支持伊朗這個盟友。

但迪哥拉專家智庫的創辦人馬里林認為，俄羅斯不希望伊朗與以色列全面開戰，因為這會讓俄羅斯在俄烏戰爭與中東戰爭之間疲於奔命。索雷曼夫指出，伊朗與以色列在4月就有衝突態勢拉高的趨勢，當時伊朗駐敘利亞大馬士革使館遭到轟炸，但俄羅斯並非只要求以色列克制，還同時提醒伊朗克制。

不愛伊朗附隨組織

索雷曼夫指出，美國會因為俄烏戰爭與以色列問題分心，因此在中東保持混亂對俄羅斯還是有利，但不希望衝突擴大的前提下，俄羅斯也會透過伊朗要求真主黨行為克制。貝魯特學者雷瓦納指出，真主黨過去曾俘虜過蘇聯官員，因此與俄羅斯的關係並沒有想像中好，而且俄羅斯也介意真主黨在敘利亞的行動。

《CNN》提到，伊朗因為以色列將真主黨領袖納斯拉勒擊斃後，對以色列轟炸約180枚飛彈，但以色列仍持續對黎巴嫩進行攻擊，並揚言報復伊朗。目前戰況對真主黨不利，因組織與納瑟納拉可能的繼任者薩菲迪失去聯繫。以色列的空襲已造成至少1400人死亡、100萬黎巴嫩人流離失所。

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